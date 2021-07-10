Корабль Cargo Dragon успешно приводнился в Атлантике. Он привез на Землю более 2,4 тонны груза

Новости

Грузовой космический корабль многоразового использования Cargo Dragon компании SpaceX успешно вернулся на Землю и приводнился в Мексиканском заливе.

Об этом сообщает SpaceX.

Корабль приводнился с помощью парашютной системы. В районе посадки находилось поисково-спасательное судно SpaceX с вертолетом на борту, которое после подъема капсулы из воды доставило ее на сушу.

Cargo Dragon привез с Международной космической станции на Землю более 2,4 тонны груза, в том числе результаты научных экспериментов.