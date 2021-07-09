Акции Apple обновили рекорд стоимости. На это влияют положительные прогнозы по продажам iPhone

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Цена одной акции американской компании Apple на торгах 9 июля превысила отметку в 145 долларов, обновив январский рекорд себестоимости. Тогда ценные бумаги стоили 143,16 доллара.

Об этом свидетельствуют данные Investing.com.

Несколько дней назад, 7 июля, цена акции Apple выросла до 144,57 доллара, но сегодня показатели побили этот рекорд.

На пике пандемии коронавируса, около года назад, стоимость акций компании составляла еще 89,14 доллара за штуку.

Рост цены акций обусловлен, в частности, позитивными прогнозами по продажам iPhone.

При этом аналитики прогнозируют, что подорожание акций компании продолжится в течение следующих шести месяцев.