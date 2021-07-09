Украинец, которого задержали в Беларуси, заявил о пытках. МИД осудил действия силовиков

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Nick Grapsy / Wikimedia

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило пытки украинца Павла Рабешко в Беларуси. По словам парня, его несколько раз били по голове, телу, душили и бросали в туалет.

Об этом заявил пресс-секретарь МИД Олег Николенко.

«Решительно осуждаем пытки беларусскими карательными органами гражданина Украины Павла Рабешко во время его задержания 3 июля в Столине. Украинские дипломаты были на постоянной связи с Павлом после его освобождения и предоставили ему возможность безопасно покинуть территорию Беларуси», — отметил Николенко.

Он добавил, что МИД призывает власти Беларуси прекратить репрессии против граждан, освободить всех политических заключенных и не нарушать права человека.

«Рекомендуем также украинцам взвешивать все риски, планируя путешествие в Беларусь», — добавил представитель.

Павел Рабешко имеет вид на жительство в Беларуси. Его задержали 3 июля около пяти часов вечера в Столине. В тот же день пять силовиков провели обыск в его доме, конфисковали телефон и увезли в неизвестном направлении. Рабешко освободили в тот же день, но причина задержания неизвестна до сих пор.

В течение шести часов сотрудники КГБ «допрашивали» украинца. Парень заявил, что зафиксировал все следы избиений.