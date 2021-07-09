МВФ выделит $650 миллиардов на спасение мировой экономики. Украина тоже претендует на эти деньги
- Автор:
- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Совет Международного валютного фонда одобрил выделение $650 миллиардов на восстановление мировой экономики после убытков, которые причинила пандемия коронавируса.
Об этом сообщается на сайте МВФ.
Это самое большое распределение СДР (специальных прав заимствования) в истории Фонда.
Теперь директор Фонда Кристалина Георгиева представит Совету управляющих МВФ предложение о новом распределении СДР для рассмотрения и утверждения. В случае утверждения деньги распределят уже до конца августа.
«В 2009 году распределение СДР внесло значительный вклад в восстановление после мирового финансового кризиса, и я уверена, что сейчас это новое распределение окажет столь же благоприятное воздействие», — подчеркнула Георгиева.
Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко заявлял, что в случае выделения Фондом средств на восстановление экономики, Украина сможет претендовать на $2,7 миллиарда пропорционально своей квоте в МВФ.