«Укрзалізниця» показала первую инклюзивную электричку. Маршрут поезда пока неизвестен

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Укрзализныця

«Укрзалізниця» представила первый модернизированный инклюзивный пригородный поезд и надеется, что в будущем их станет больше.

Об этом сообщила пресс-служба железной дороги.

В новой электричке есть вагоны, оборудованные для людей с инвалидностью. Там есть пандусы, кнопки вызова поездной бригады и места для инвалиднних колясок, а все инструкции нанесены шрифтом Брайля.

Также во время модернизации заменили ряд систем и деталей интерьера, в частности установили крепления для велосипедов. Всего в поезде 10 вагонов и 990 мест.

Модернизация обошлась в 70,6 миллиона гривен, в частности на внедрение инклюзивности потратили почти 2,2 миллиона.

К концу 2021 года планируют провести капитальный ремонт еще шести электричек — на это потратят 300 миллионов гривен.

Кроме того, «Укрзалізниця» обещает приобрести 37 пассажирских вагонов для людей, которые передвигаются на инвалидных колясках.

Речь идет о 20 инклюзивных пассажирских купейных спальных вагонах и 17 купейных.