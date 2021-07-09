Инициатива KyivNotKiev добралась до Антарктиды. Полуостров Киев получил правильную транслитерацию

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Полуостров Киев в Антарктиде получил правильную транслитерацию Киева на английском языке. Теперь он официально назван в каталоге географических названий Антарктики как Kyiv Peninsula. От русскоязычной транслитерации Kiеv отказались.

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.

Изменения внесли после почти годичных переговоров НАНЦ с Научным комитетом по антарктическим исследованиям (SCAR).

«Отныне во всех публикациях [...] можно абсолютно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula. В частности использовать его для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издании картографических материалов и так далее. Учитывая слабое распространение старого названия Kіеv Peninsula, украинские ученые имеют все шансы через свои публикации сделать Kyiv Peninsula доминирующим названием», — заявили в центре.

Овальный полуостров Киев находится напротив архипелага Аргентинских островов. Именно к этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, на котором расположена украинская станция «Академик Вернадский».