Инициатива KyivNotKiev добралась до Антарктиды. Полуостров Киев получил правильную транслитерацию
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- Костя Андрейковец
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Полуостров Киев в Антарктиде получил правильную транслитерацию Киева на английском языке. Теперь он официально назван в каталоге географических названий Антарктики как Kyiv Peninsula. От русскоязычной транслитерации Kiеv отказались.
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр.
Изменения внесли после почти годичных переговоров НАНЦ с Научным комитетом по антарктическим исследованиям (SCAR).
«Отныне во всех публикациях [...] можно абсолютно корректно и правомерно употреблять название Kyiv Peninsula. В частности использовать его для географической привязки в полевых работах, при подготовке публикаций, издании картографических материалов и так далее. Учитывая слабое распространение старого названия Kіеv Peninsula, украинские ученые имеют все шансы через свои публикации сделать Kyiv Peninsula доминирующим названием», — заявили в центре.
Овальный полуостров Киев находится напротив архипелага Аргентинских островов. Именно к этому архипелагу принадлежит остров Галиндез, на котором расположена украинская станция «Академик Вернадский».
- В 2018 году Министерство иностранных дел Украины совместно с Центром стратегических коммуникаций StratCom Ukraine начали онлайн-кампанию #CorrectUA, целью которой стало корректное использование названия Киев (#KyivNotKiev), а также Одессы и Львова. За три года на правильную транслитерацию украинских городов перешли сотни аэропортов, вокзалов, газет и изданий.
- 7 июля правительство выделило средства на покупку ледокола для украинских антарктических экспедиций. Украина уже завершила переговоры с Великобританией о покупке James Clark Ross за $5 млн.