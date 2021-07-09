Правительственная газета за первый квартал 2021 года отчиталась об убытках на 1,4 млн грн
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Госпредприятие (газета) «Урядовий курʼєр», подчиненное Кабинету министров, за первые три месяца 2021 года понесло убытки на сумму 1,4 млн гривен .
Об этом сообщает «Марлін» со ссылкой на отчет предприятия о выполнении показателей финплана.
Согласно отчету, на чистый финансовый результат первого квартала повлияло уменьшение дохода от подписки на печатную газету. В этом году убыток очень высок. В прошлом году за аналогичный период редакция газеты отчиталась о 249 тысячах грн убытков.
В первом квартале затраты на оплату труда сотрудников (в штате 63 человека) составили 2,2 млн грн, при том, что предприятие сэкономило 573 тысячи грн (сотрудники работали неполный рабочий день).
- Газета «Урядовий курʼєр» издается с 1990 года и освещает деятельность президента Украины, Кабинета министров, центральных и местных органов власти, а также актуальную повестку дня политической и экономической жизни страны.