В Украине второй день подряд устанавливают рекорд по вакцинации от коронавируса — более 100 тысяч прививок за сутки

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Второй день подряд в Украине устанавливают рекорд по количеству прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировались почти 110 тысяч украинцев.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

Первую дозу вакцины получили 44 тысячи человек, а вторую дозу — 64 тысячи. В целом уже 2,2 миллиона украинцев получили прививки от коронавируса, более миллиона из них — завершили вакцинацию, получив две дозы.

Также за минувшие сутки в стране зафиксировали 655 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 31 ребенок и 37 медиков.

В больницы из-за коронавируса попали 396 больных, а 12 человек умерли от осложнений. В то же время 885 человек выздоровели от коронавируса.