В Украине второй день подряд устанавливают рекорд по вакцинации от коронавируса — более 100 тысяч прививок за сутки
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Второй день подряд в Украине устанавливают рекорд по количеству прививок от коронавируса за сутки. В течение 8 июля вакцинировались почти 110 тысяч украинцев.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
Первую дозу вакцины получили 44 тысячи человек, а вторую дозу — 64 тысячи. В целом уже 2,2 миллиона украинцев получили прививки от коронавируса, более миллиона из них — завершили вакцинацию, получив две дозы.
Также за минувшие сутки в стране зафиксировали 655 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 31 ребенок и 37 медиков.
В больницы из-за коронавируса попали 396 больных, а 12 человек умерли от осложнений. В то же время 885 человек выздоровели от коронавируса.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации прибудут все доступные в Украине вакцины, в частности Pfizer.