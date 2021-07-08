ФК «Олимпик» отказался от участия в Украинской премьер-лиге. Его может заменить клуб, вылетевший в прошлом сезоне

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ФК Олимпик Донецк

Футбольный клуб «Олимпик» снялся с розыгрыша Украинской премьер-лиги и приостановил свою деятельность.

Об этом сообщает Tribuna.

«Это непростой, но вместе с тем обдуманный и взвешенный шаг, который мы делаем с тяжестью на сердце. Хочу поблагодарить всех, кто за эти 20 лет так или иначе был причастен к олимпийской семье. За все те незабываемые моменты, которые мы с вами пережили, испытывая разные эмоции, как в хорошие, так и в сложные для клуба времена», — заявил президент клуба Владислав Гельзин.

По его словам, клуб приостанавливает свою деятельность, «но на этом мы не ставим точку». «Я верю, что настанет время, когда футбольный клуб «Олимпик» снова будет радовать своих болельщиков яркими выступлениями», — резюмировал Гельзин.

В 2014 году «Олимпик» выиграл первую лигу и впервые вышел в УПЛ, откуда не вылетал вплоть до 2021 года. В сезоне 2016/2017 клуб занял 4-е место и впервые получил право играть в Лиге Европы УЕФА.

В то же время генеральный директор команды «Минай», которая вылетела из УПЛ по итогам прошлого сезона, заявил, что клуб прошел аттестацию и готов занять место «Олимпика» в УПЛ. Согласно регламенту, «Минай» является первым претендентом на вакантное место в УПЛ, если она потеряет одного из участников.