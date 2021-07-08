В помещении киностудии Довженко обустроили отель. Суд признал это незаконным

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В одном из помещений Национальной киностудии им. Александра Довженко в Киеве обустроили отель. Киевская городская прокуратура через суд добилась признания незаконной аренды помещения.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Указано, что отель обустроила коммерческая структура, которая по заниженной стоимости получила в пользование помещение площадью 1 300 кв. метров. При этом, по договору от 2018 года помещение на 10 лет сдали без ведома Министерства культуры.

В прокуратуре уточнили, что под отель ушла часть здания площадью 4 300 кв. метров по ул. Довженко.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании недействительным договора аренды, и Северный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск.