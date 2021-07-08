«Никаких обязательств». В СН объяснили, почему Зеленский не внес в Раду проект большого герба, победивший на конкурсе
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- Олег Панфилович
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Соколовская Инна / УНИАН
В «Слуге народа» заявили, что конкурс на разработку эскиза Большого герба Украины не обязывал вносить работу победителя Верховной Раде на утверждение.
Об этом в комментарии «Радио Свобода» рассказал первый заместитель председателя фракции и член комитета по вопросам организации госвласти Александр Корниенко.
«У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме», — отметил он.
На вопрос о том, целесообразно в таком случае было вообще проводить еще один конкурс, Корниенко отметил, что это «был фол последней надежды» от Минкульта.
«Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет. Да, там были новые идеи «группы Дубилет», потому что Дубилет нашел геральдистов, они разработали новые идеи, но они, к сожалению, негеральдические оказались», — пояснил Корниенко.
- 28 июня, в годовщину принятия Конституции Украины, состоялось торжественное заседание Верховной Рады. Во время заседания президент Владимир Зеленский заявил, что подал в парламент на утверждение закон о Большом гербе Украины. Позже стало понятно, что предложенный Зеленским большой герб отличается от того эскиза, который был избран Государственным агентством по вопросам искусств и художественного образования.
- 19 ноября 2020 года Госагентство по вопросам искусств и художественного образования объявило победителя конкурса на лучший эскиз большого Государственного герба Украины. Им стал Алексей Кохан. В Минкультуры объясняли, что эскиз-победитель имеет все обязательные элементы герба: герб Войска Запорожского, воина-козака, рыцаря с мушкетом и знак княжеского государства Владимира Великого, то есть малый Государственный герб.