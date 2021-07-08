«Никаких обязательств». В СН объяснили, почему Зеленский не внес в Раду проект большого герба, победивший на конкурсе

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Соколовская Инна / УНИАН

В «Слуге народа» заявили, что конкурс на разработку эскиза Большого герба Украины не обязывал вносить работу победителя Верховной Раде на утверждение.

Об этом в комментарии «Радио Свобода» рассказал первый заместитель председателя фракции и член комитета по вопросам организации госвласти Александр Корниенко.

«У нас нет и не было никаких обязательств вносить победителя по одному из конкурсов (по последнему конкурсу тоже). Эскиз, который сейчас внесен президентом, он в прошлогоднем конкурсе на втором или третьем месте тоже фигурировал (ну, похожий на него очень, примерно). Поэтому здесь вопрос о содержании, а не о форме», — отметил он.

На вопрос о том, целесообразно в таком случае было вообще проводить еще один конкурс, Корниенко отметил, что это «был фол последней надежды» от Минкульта.

«Это была такая попытка: давайте еще раз проведем, может, что-то новое возникнет. Да, там были новые идеи «группы Дубилет», потому что Дубилет нашел геральдистов, они разработали новые идеи, но они, к сожалению, негеральдические оказались», — пояснил Корниенко.