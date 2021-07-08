В Южной Корее выявили рекордное количество инфицированных COVID-19. В стране объявили частичный локдаун

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Keith lankford / Flickr

Власти Южной Кореи 7 июля выявили 1 275 случаев заражения коронавирусом среди местного населения, что стало самым высоким показателем за все время пандемии. В связи с этим местные власти изучают возможность ускорения вакцинации населения.

Больше 80% инфицированных — жители Сеула и столичной провинции Кенги, сообщает агентство Kyodo.

В этих городах ввели самые жесткие карантинные ограничения. Накануне они были продлены до 14 июля. Гражданам нельзя собираться в одном месте больше четырех человек, а рестораны и кафе работают до 22:00.

К этим ограничениям прибавилось еще одно. После 10 ночи нельзя употреблять спиртные напитки на улице, а нарушителей ждет штраф до 100 тысяч вон, это около 88 долларов.

Предыдущий максимум был зафиксирован в декабре 2020 года — 1 240 случаев инфицирования. По мнению представителей системы здравоохранения Южной Кореи, соответствующая динамика распространения инфекции может сохраниться до начала августа.

7 июня из-за ухудшения эпидемиологической обстановки президент республики Мун Чжэ Ин поручил властям усилить надзор за соблюдением мер по социальному дистанцированию, в том числе за счет мобилизации полицейских и военных.