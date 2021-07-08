В Дании построили самый большой в мире замок из песка. Он вошел в Книгу рекордов Гиннесса

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В датском городке Блокхус построили самый высокий в мире песчаный замок. Высота пирамидообразного строения — 21,16 метра.

Об этом сообщает BBC.

По данным Книги рекордов Гиннесса, замок голландца Вильфреда Штайгера выше на 3 метра прошлого рекордсмена, который был построен в Германии в 2019 году. Штайгер и его 30 скульпторов использовали в своей работе почти 5 тысяч тонн песка.

Штайгер основной темой замка сделал коронавирус, модель которого украсила вершину строения. Замок имеет множество башен, узоров, а также скульптуры людей, животных и пляжных домиков.

Создатели замка ожидают, что их творение простоит до наступления сильных морозов, возможно, до следующего февраля или марта.