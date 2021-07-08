ВОЗ: Новые штаммы коронавируса побеждают вакцинацию
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- София Телишевская
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Getty Images / Bloomberg / Contributor
Новые варианты коронавируса пока что побеждают в гонке с вакцинами от COVID-19.
Об этом на брифинге заявил директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус.
«Новые варианты вируса сейчас побеждают в гонке против вакцин из-за несправедливого производства и распределения препаратов», — сообщил Гебрейесус.
Он отметил, что это угрожает восстановлению мировой экономики от кризиса, вызванного пандемией.
«Вакцинный национализм, львиная доля которого приходится на горстку стран, является морально неоправданным и неэффективной стратегией общественного здравоохранения против вируса. Некоторые страны с высоким уровнем привитого населения отказываются от противоэпидемических мер и ослабляют меры, словно пандемия уже закончилась», — подчеркнул директор организации.
Гебрейесус заявил, что у него «вызывает отвращение» тот факт, что миллионы медицинских работников во всем мире еще не вакцинированы.
«С моральной, эпидемиологической и экономической точки зрения настало время миру объединиться, чтобы вместе бороться с этой пандемией», — добавил он.
Накануне Гебрейесус подчеркивал, что, несмотря на достигнутый в борьбе с коронавирусом прогресс, пандемия находится на очень опасной стадии. Единственным выходом из этой ситуации глава ВОЗ назвал справедливое распределение индивидуальных средств защиты, тестов, лекарств и вакцин.
- В Украине за сутки 7 июля установили рекорд по вакцинации населения от коронавируса. Впервые в течение суток прививки получили более 100 тысяч человек.
- В Министерстве здравоохранения рассказали, что в конце июля — начале августа в Украине начнется последний, пятый этап вакцинации населения от коронавируса. Тогда прививки будут делать всем желающим. На этом этапе в пункты массовой вакцинации поступят все доступные в Украине вакцины, в частности Pfizer.