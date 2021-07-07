СБУ установила махинации на ремонте взлетной полосы аэропорта «Запорожье»

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Служба безопасности выявила махинации чиновника КП «Международный аэропорт Запорожье», которые нанесли убыток госбюджету на 9 миллионов гривен.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По версии следствия, чиновник аэропорта «закрыл глаза» на некачественный ремонт взлетно-посадочной полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратится к подрядчику, который делал ремонт, он нашел новую компанию и уже она переделывала некачественные участки.

Действия чиновника привели к двойной оплате стоимости работ. Ему сообщили о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК) и теперь должностному лицу грозит от 2 до 5 лет лишения свободы.