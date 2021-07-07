Венгрия возобновила работу пунктов пропуска «Лонья» и «Барабаш» на границе с Украиной
- Автор:
- София Телишевская
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Facebook / Державна прикордонна служба України
Венгерская сторона возобновила пропуск людей и машин через пункты пропуска «Лонья» и «Барабаш», расположенных на Закарпатье.
Об этом сообщает портал МВД Украины.
Так, на пункте пропуска «Косино — Барабаш» можно пересечь границу с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени), а в пункте «Дзвонковое — Лонья» с 08:00 до 19:00.
Ранее возможность пересечь границу в этих пунктах пропуска временно ограничивалась. Работа пунктов пропуска с украинской стороны не прекращалась.
- За первое полугодие 2021 года пограничники не пустили на территорию Украины 19,3 тысячи иностранцев, из них 2 818 — россияне. По сравнению с первым полугодием 2020-го эти показатели выросли в среднем в 1,6 раза — с января до июня пограничники отказали в пропуске 11,7 тысячи человек.