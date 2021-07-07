Венгрия возобновила работу пунктов пропуска «Лонья» и «Барабаш» на границе с Украиной

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Facebook / Державна прикордонна служба України

Венгерская сторона возобновила пропуск людей и машин через пункты пропуска «Лонья» и «Барабаш», расположенных на Закарпатье.

Об этом сообщает портал МВД Украины.

Так, на пункте пропуска «Косино — Барабаш» можно пересечь границу с 08:00 до 20:00 (по киевскому времени), а в пункте «Дзвонковое — Лонья» с 08:00 до 19:00.

Ранее возможность пересечь границу в этих пунктах пропуска временно ограничивалась. Работа пунктов пропуска с украинской стороны не прекращалась.