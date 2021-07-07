С начала года пограничники не впустили в Украину почти 20 тысяч иностранцев — больше всего россиян

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Ovsyannikova Yulia / Barcroft Media via Getty Images

За первое полугодие 2021 года пограничники не пустили на территорию Украины 19,3 тысячи иностранцев, из них 2 818 — россияне.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Эти показатели по сравнению с первым полугодием 2020-го выросли в среднем в 1,6 раза — с января до июня пограничники отказали в пропуске 11,7 тысячи человек.

В основном увеличение отказов связано с карантинными ограничениями, которые применялись к иностранцам, прибывавшим из стран со значительным распространением COVID-19.

Кроме россиян, частые отказы в пропуске получали граждане Молдовы, Турции, Польши, Румынии, Беларуси и Германии.

Больше всего отказов зафиксировано в авиационных пунктах пропуска, а также на границе с Россией, Молдовой и Беларусью.

Среди недопущенных существенно возросла и доля потенциальных незаконных мигрантов — с 2 270 человек за первое полугодие прошлого года — до 4 058 человек в этом году. И в этой категории передовое место заняли россияне — 1 236 граждан.