Пентагон расторг контракт на $10 миллиардов с Microsoft. Министерство отказалось от проекта облачной системы Jedi

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

Министерство обороны США 6 июля отменило запрос на разработку облачной системы Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) и инициировало процедуру расторжения контракта.

Об этом говорится в заявлении Пентагона.

Министерство заявило, что, учитывая постоянные изменения технологической среды, контракт на облачный проект Jedi больше не отвечает требованиям, которые касаются покрытия пробелов в возможностях Министерства обороны.

Одновременно с отменой запроса Министерство обороны объявило о своих намерениях относительно новых облачных технологий. Теперь есть необходимость провести новый тендер. Фаворитами этого тендера считаются компании Amazon и Microsoft (исследования рынка показывают, что эти две компании являются единственными поставщиками облачных услуг, которые могут удовлетворить потребность Пентагона), однако предложения от других компаний тоже рассмотрят.

Проект Jedi предусматривал создание облачной системы для обмена информацией из всех родов войск в общей системе с использованием искусственного интеллекта. Стоимость реализации этого проекта — $10 миллиардов, сроки — 10 лет. Контракт в 2019 году получила компания Microsoft. Главным ее конкурентом была Amazon, которая подала иск в суд, чтобы обжаловать решение Пентагона. В феврале 2020 года федеральный судья постановил временно приостановить действие контракта с Microsoft. Тогда Пентагон попросил об отсрочке на четыре месяца, чтобы пересмотреть решение. В сентябре 2020 года Минобороны, наконец, заявило, что будет придерживаться контракта с Microsoft.