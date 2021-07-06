МВД сделало открытыми VIN-коды автомобилей. Теперь их можно проверить в реестрах владельцев авто

Новости

Alessio Lin / Unsplash

Министерство внутренних дел и Министерство цифровой трансформации сделали открытыми VIN-коды автомобилей. Они теперь доступны в реестре сведений об авто и их владельцах.

Об этом пишет пресс-служба Минцифры.

«Раньше набор публиковался без VIN-кодов — уникального номера автомобиля, состоящего из 17 цифр. Однако с 1 июля Министерство внутренних дел опубликовало набор данных вместе со сведениями о VIN-коде. Сейчас доступна информация о транспортных средствах, зарегистрированных с 1 января 2021 года — свыше 820 тысяч», — отметили в ведомстве.

Там рассказали, что сведения об авто и их владельцах — это самый популярный набор данных на Едином государственном веб-портале открытых данных. С августа 2018 года его просмотрели более 440 тысяч раз.

В VIN-коде автомобиля содержится информация о производителе, характеристиках автомобиля и годе его выпуска. С помощью этого кода можно проверить подлинность технического паспорта авто, идентифицировать любое авто в мире, а также выяснить точное количество предыдущих владельцев и дату растаможивания.

В Минцифры пообещали, что вскоре популярные сервисы проверки авто интегрируют новую информацию в свои услуги.