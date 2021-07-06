В винницкой школе ассистент учителя угрожала ребенку с синдромом Дауна. Полиция открыла уголовное производство

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

В Виннице полиция открыла уголовное производство против ассистента учителя, которая оскорбляла 12-летнего ученика с инвалидностью.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

С заявлением в правоохранительные органы обратилась мать мальчика, мол ассистентка неоднократно оскорбляла ее сына и «совершала противоправные действия в отношении ребенка».

Полиция видит здесь ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей, которое повлекло значительный ущерб здоровью потерпевшего. Поэтому против женщины открыли производство по ч.1 ст.137.

Санкция статьи предусматривает штраф от 17 до 68 000 гривен или ограничение свободы на срок до трех лет. Досудебное расследование продолжается.

По данным местного издания «33-й новини», у школьника диагностировали синдром Дауна, поэтому в течение трех лет он находится под наблюдением ассистентки учителя. Однако родители сомневались относительно добросовестности ассистентки, поэтому установили в классе камеру видеонаблюдения.

Так они и увидели, как ассистентка грубо обращается с ребенком и угрожает «отрезать ему половые органы». Директор школы уверяет, что сейчас стоит вопрос об увольнении женщины из школы.