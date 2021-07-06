Ядерный недострой: дело о взятке чиновнику «Энергоатома» от фирмы экс-нардепа Микитася передали в суд
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- Костя Андрейковец
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Малолетка Евгений / УНИАН
Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура передали в суд дело о возможной взятке чиновнику «Энергоатома» за получение подряда на строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива.
Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.
В суд ушел обвинительный акт в отношении заместителя генерального директора обособленного подразделения НАЭК «Энергоатом» и директора частной компании, связанной с экс-депутатом Максимом Микитасем, которая получила подряд. Чиновника «Энергоатома» обвиняют в получении взятки (ч. 4 ст. 368 УК), а директора компании в злоупотреблении влиянием (ч. 2 ст. 369 УК) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 366 УК).
По версии следствия, чиновник «Энергоатома» заключил с компанией договор на 929 млн гривен, по которому она должна была построить ядерное хранилище, но позднее расходы на строительство увеличили до 1,36 млрд гривен. За это чиновник якобы в 2017-2019 годах получил от другой компании Микитася (вероятно «Укрбуд») три квартиры.
- В 2017 году тендер «Энергоатома» на строительство хранилища выиграла киевская «Строительная компания Укрстроймонтаж», конечным бенефициаром которой была Наталья Микитась — жена тогдашнего депутата.
- Сам Микитась в сентябре 2020 года получил подозрение по этому делу.