Бывший вице-канцлер Австрии Штрахе предстанет перед судом по обвинению в коррупции

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EUwatch / Twitter

Бывшего вице-канцлера Австрии и лидера ультраправой «Партии свободы» Хайнца-Кристиана Штрахе будут судить по обвинению во взяточничестве. Суд продлится четыре дня, первое заседание состоится сегодня, 6 июля.

Дело связано со скандалом, который в 2019 году разрушил правительственную коалицию, пишет DPA.

Тогда Штрахе подал в отставку после того, как в сети опубликовали видео, где он якобы обещает «богатой россиянке» получение договоров в обмен на финансовую поддержку его партии на выборах 2017 года. Однако местное издание Kronen Zeitung позже рассказало, что эта встреча была постановкой.

Сегодня же политика будут судить за получение «пожертвования» в размере €10 тысяч от руководителя больницы в Вене. Руководитель клиники обвиняется во взяточничестве в обмен на поддержку изменений в законодательство. Оба отвергают обвинения.