В Харькове задержан один из лидеров «Патриотов — за жизнь» Кивы. Его подозревают в нескольких преступлениях

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В понедельник вечером, 5 июля, в центре Харькова правоохранители задержали Олега Ширяева — бывшего командира «Восточного корпуса», а сейчас одного из лидеров организации нардепа Ильи Кивы «Патриоты — за жизнь», которую неофициально называют боевым крылом партии Виктора Медведчука.

Об этом сообщают «Интерфакс-Украина» и «Суспільне».

«Ширяев задержан сотрудниками следственного управления полиции по делу о рейдерском захвате элеватора в Занках в 2018 году. Подозреваемый не являлся на вызов следователя для ознакомления с материалами уголовного производства и был объявлен в розыск», — сказал пресс-секретарь Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

Ширяев будет находиться под стражей до избрания ему меры пресечения. Заседание суда планируется 6 июля.

Полиция области указала, что Ширяеву инкриминируют не только противоправное завладение имуществом предприятия, но и массовые беспорядки за инцидент в 2015 году.

Начальник ГУ Нацполиции в Харьковской области Олег Бех пояснил, что речь идет о нападении на дом начальника Краснокутского райотделения Национальной полиции. Тогда представители организации Гражданский корпус «Азов» выбили окна в доме, повалили забор и бросали бутылки. Это произошло после акции из-за убийства 15-летней девочки.

Эпизод 2018 года с элеватором закончился стычкой между группой неизвестных (предположительно, рейдеры) и местными жителями, которых поддержали представители «Нацкорпуса».