В США погиб игрок НХЛ из-за фейерверка в честь Дня независимости. Одна из петард попала ему в область сердца

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Twitter / Cleveland Monsters

В США погиб вратарь хоккейной сборной Латвии и клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус Блю Джекетс» Матис Кивлениекс из-за неосторожного обращения с фейерверками.

Об этом пишет BBC.

Изначально полиция сообщила, что Кивлениекс погиб из-за травмы головы. Игрок якобы упал, пытаясь выбраться из ванной, когда во время вечеринки по случаю Дня независимости США начался беспорядочный запуск фейерверков.

Однако позже правоохранители сообщили, что хоккеист погиб из-за попадания одного из фейерверков ему в область сердца. Кивлениексу было 24 года. Латвиец подписал контракт с «Блю Джекетс» в мае 2017 года. Он сыграл в сезоне 2020/2021 шесть матчей. Также представлял свою страну на недавнем чемпионате мира.