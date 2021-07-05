В Шотландии нашли копию Декларации независимости США. Ее продали на аукционе за $4 миллиона

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Lyon & Turnbull

В столице Шотландии Эдинбурге специалист по редким книгам Кэти Марсден разбирала завалы на чердаке дома и нашла копию Декларации независимости США 1776 года. Копию на заказ Сената США сделали в 1820-х годах.

Об этом сообщает BBC.

«Я разбирала стопку бумаг и заметила сложенный пергамент», — рассказала женщина. Она сразу же увезла находку на работу, где после длительных исследований подтвердили подлинность документа. Специалисты признали эту копию одним из 52 сохранившихся экземпляров из когда-то сделанных 201 и единственным экземпляром, который находится в частных руках.

Редкий кусок американской истории продали 1 июля в аукционном доме Lyon & Turnbull за $4,4 миллиона. Покупатель пожелал остаться неизвестным. Это вторая по величине цена, уплаченная на аукционе за копию Декларации.

Исторический документ, который не видели 180 лет, — одна из двух копий, принадлежавших Чарльзу Кэрроллу, одному из политических деятелей, подписавших Декларацию о независимости США 4 июля 1776 года. Он подарил их мужу своей внучки Джону МакТавишу, шотландско-канадскому дипломату, который служил представителем Великобритании в штате Мэриленд. Один из экземпляров МакТавиш передал Историческому обществу Мэриленда. Затем он скопировал подпись и надпись Кэрролла с этой копии на вторую, добавив собственное примечание для объяснения.

Оригинал Декларации хранится в Национальном архиве США. Он написан на пергаменте и имеет культовое название «Единогласная декларация тринадцати Соединённых Штатов Америки».