IKEA представила диваны в поддержку ЛГБТ-сообщества — они с цветами и ремнями

Новости

Ikea / Newsroom

Канадский филиал шведского мебельного магазина IKEA представил серию красочных диванов, вдохновленных различными флагами ЛГБТ+ сообщества. Флаги представляют трансгендерных, небинарных и асексуальных людей.

Об этом говорится на сайте канадской IKEA, а детали сообщает CNN.

Диваны создали в ознаменование Прайд-месяца — весь июнь в мире на улицах развевались радужные флаги в честь ЛГБТ-сообщества, проходили марши и другие мероприятия, цель которых — привлечь внимание общественности к проблемам и нуждам этих людей, а также отпраздновать уже достигнутое. Десять «мест любви» создали четыре ЛГБТ-дизайнера.

Ритейлер объяснил, что так он отмечает «богатство и разнообразие сообщества 2SLGBTQ+». Это расширенная аббревиатура охватывает тех, кто заявляет, что у них есть мужской и женский дух (в начале аббревиатуры 2S — Two souls). Компания описала диваны как «платформу для празднования самобытности и обмена историями любви».

Ikea / Newsroom

Однако в соцсетях, как и всегда, мнения разделились. В частности, по поводу фиолетово-розовой «бисексуальной» кушетки. Диван выполнен в цветах бисексуального флага и обшит тканью ручной работы, а подлокотники напоминают настоящие руки.

Ikea / Newsroom

Один пользователь Twitter сказал, что этот диван — «это реквизит из фильма ужасов». Более серьезные опасения вызывала фраза на подушках, где было написано: «Когда ты меняешь «или» на «и», никто тебе не верит». Текст кушетки был вдохновлен работой поэта Брайана Лэнигана, который позже объяснил его значение: это строка из стихотворения, которое он написал в 15 лет, о «возражении бисексуальности, которую он почувствовал стороны бывшего партнера».

Другие дизайны включали диван, основанный на флаге «Прогресс» — это вариация более знакомого радужного флага. На диване изображены сотни искусственных цветов.

Ikea / Newsroom

«Небинарный» диван — это серый диван, который плотно пристегнут желтыми, пурпурными и белыми ремнями. Он также стал предметом обсуждения в Twitter. Один пользователь сравнил ремни с «кинк-снаряжением».

Ikea / Newsroom

В рамках кампании IKEA люди из всех представленных сообществ сидели на диванах и рассказывали на камеру свои личные истории. Компания не объявила о планах продажи диванов, хотя некоторые пользователи выразили заинтересованность в них.

Ритейлер заявляет, что у него давняя история поддержки ЛГБТ-сообществ, ведь IKEA — первая компания, которая запустила в США рекламный ролик с участием однополой пары в 1994 году.