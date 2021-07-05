Умер советский режиссер Владимир Меньшов

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В России на 82-м году жизни от последствий коронавируса умер кинорежиссер Владимир Меньшов.

Об этом сообщает «Мосфильм».

Владимир Меньшов — народный артист Советского Союза и лауреат премии Американской киноакадемии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за фильм «Москва слезам не верит». Также он срежиссировал фильмы «Любовь и голуби» и «Ширли-мырли». О том, что Меньшов заболел коронавирусом, стало известно 26 июня. Тогда сообщали, что болезнь протекает в легкой форме.