Нардеп от «Слуги народа» заявил, что полицейские вымогали у него взятку. И опубликовал справку от нарколога
- Автор:
- Костя Войтенко
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Нардеп от «Слуги народа» Евгений Брагарь заявил, что его авто остановили патрульные полицейские и требовали взятку. Об этом он написал на своей странице в Facebook в воскресенье, 4 июля. В полиции уже сообщили, что проводят служебное расследование.
Брагарь уточнил, что инцидент произошел накануне вечером. «Меня остановили патрульные полицейские в связи с тем, что на заднем номере автомобиля не работала лампочка, которая подсвечивает автомобильные номера. Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения», — написал нардеп.
Брагарь добавил, что позже вместе с полицейскими поехал к врачу-наркологу и прошел экспертизу, результаты которой будут через 7 дней. Нардеп подчеркнул, что уже сделал «параллельный независимый тест» и он оказался отрицательным. Фото с его результатами он опубликовал на своей странице в Facebook.
Департамент Патрульной полиции Украины уже заявил, что проверит законность действий правоохранителей во время остановки авто нардепа. «По факту публикации народного депутата назначено служебное расследование, в ходе которого будет дана оценка всем действиям и обстоятельствам», — говорится в коротком сообщении пресс-службы ведомства.
В то же время издание Новини.LIVE опубликовало запись с места инцидента, на котором с правоохранителями спорит «помощник» Брагаря, который также находился в автомобиле. Его нардеп не упоминал в своем посте.
- В феврале 2020 Евгений Брагарь в эфире одного из ток-шоу предложил пенсионерке продать собаку элитной породы, чтобы оплатить долги за коммунальные услуги. Впоследствии руководству фракции «Слуги народа» пришлось извиниться за такие слова нардепа.