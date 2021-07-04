Число жертв крушения военного самолета на Филиппинах возросло до 45

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В результате падения самолета C-130 Hercules Вооруженных сил Филиппин, которое произошло в воскресенье, 4 июля, погибли не менее 45 человек. Такие данные обнародовало Минобороны страны, передает AFP.

C-130, на борту которого находились около 100 военнослужащих, разбился при заходе на посадку на острове Холо в провинции Сулу. Как сообщают филиппинские СМИ, транспортник по неизвестной причине потерял мощность и не дотянул до взлетно-посадочной полосы, упав среди жилых построек.

Почти все пассажиры C-130 — выпускники военных училищ, они направлялись к новому месту службы.

По данным Минобороны, в результате крушения самолета погибли 45 человек. Из них 42 — военнослужащие, еще трое — гражданские. Кроме того, более 50 человек госпитализированы. Речь идет о 49 военных и четырех местных жителях.

Все еще продолжаются поиски пяти солдат, которые находились на борту разбившегося самолета.