Ученые установили дату одного из самых сильных извержений в истории Европы
- Автор:
- Костя Войтенко
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Немецкие ученые установили дату извержения вулкана, которое было одним из самых сильных в Европе за последние 100 тысяч лет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.
Около 13 тысяч лет назад в конце Последней ледниковой эпохи на территории современной Германии в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц произошло мощное извержение вулкана. Ученые полагают, что столб пепла достиг тогда 20-километровой высоты. Соседние территории вдоль Рейна местами были покрыты 16-метровым слоем пепла и пемзы. Всего было выброшено около 20 кубических километров материала.
В кратере вулкана позже образовалось Лаахское озеро. Недавно в отложениях на его дне ученые обнаружили фрагмент дерева, обгоревшего во время извержения. Позже с помощью методов древесно-кольцевого анализа удалось установить точный год катастрофы. Извержение произошло 13 077 лет назад, что на 126 лет раньше, чем показывали прежние подсчеты.
Айфель до сих пор является активным вулканическим регионом.
- Одно из самых известных извержений на территории Европы — извержение вулкана Везувий — произошло в 79 году н. е. Оно привело к гибели трех городов — Помпеев, Геркуланума, Стабий. Тогда в течение 15 минут погибли более 2 тысяч человек.
- Не так давно ученые обнаружили недалеко от Везувия останки человека, который мог принимать участие в спасательной операции.