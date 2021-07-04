Ученые установили дату одного из самых сильных извержений в истории Европы

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Немецкие ученые установили дату извержения вулкана, которое было одним из самых сильных в Европе за последние 100 тысяч лет. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature.

Около 13 тысяч лет назад в конце Последней ледниковой эпохи на территории современной Германии в регионе Айфель в земле Рейнланд-Пфальц произошло мощное извержение вулкана. Ученые полагают, что столб пепла достиг тогда 20-километровой высоты. Соседние территории вдоль Рейна местами были покрыты 16-метровым слоем пепла и пемзы. Всего было выброшено около 20 кубических километров материала.

В кратере вулкана позже образовалось Лаахское озеро. Недавно в отложениях на его дне ученые обнаружили фрагмент дерева, обгоревшего во время извержения. Позже с помощью методов древесно-кольцевого анализа удалось установить точный год катастрофы. Извержение произошло 13 077 лет назад, что на 126 лет раньше, чем показывали прежние подсчеты.

Айфель до сих пор является активным вулканическим регионом.