Медики установили причину смерти мужчины, которому стало плохо в день прививки от COVID-19

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Tim Reckmann / Flickr

Причиной смерти 47-летнего мужчины через четыре часа после получения вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения и реабилитации Винницкой ОГА.

«По данным электронной амбулаторной карты пациента — хронические заболевания не зарегистрированы. По предварительным результатам судебно-медицинской экспертизы — причиной смерти стала острая сердечно-сосудистая недостаточность на фоне ишемической болезни сердца», — сообщил департамент.

Специалисты отметили, что признаков анафилаксии, шока или тромбоза не было. Расследование продолжается, в настоящее время медики ожидают результаты морфо-гистологических исследований и обещают сообщить о любых новых фактах, как только они станут известны.

Медики призывают не воспринимать этот случай как предостережение к вакцинации, поскольку сейчас нет ни одного веского основания связывать прививку и смерть как причину и следствие.

Напомним, 2 июля в Винницкой области через четыре часа после получения вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech умер 47-летний мужчина. У пяти других человек, которые прививались из одного флакона с умершим, никаких побочных реакций не выявлено. Сначала случай смерти зарегистрировали как «неблагоприятное событие после иммунизации», поскольку так требует протокол, ибо смерть произошла в течение 30 дней после вакцинации против COVID-19.