В Узбекистане заблокировали работу соцсетей

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Власти Узбекистана ограничили в стране работу социальных сетей.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Регулятор назвал поводом для таких действий нарушения законодательства при обработке персональных данных. Государственный регулятор не уточнил, какие именно социальные сети попали под ограничения, однако пользователи сообщают о перебоях в работе Тwitter, TikTok, «ВКонтакте» и мессенджера Skype.

С апреля в Узбекистане действует закон, обязывающий интернет-компании сохранять персональные данные узбекских пользователей на территории страны. Глава правительственного Государственного центра персонализации в мае заявил, что социальным сетям отправлено требование соблюдать этот закон.

Издание отмечает, что Узбекистан занимает одну из самых низких позиций в рейтинге стран мира по уровню свободы интернета, который ежегодно публикует правозащитная организация Freedom House. Однако после смерти предыдущего президента Ислама Каримова в 2016 году в республике отмечалось смягчение политики правящего режима и предоставление гражданам больших свобод, чем раньше. В 2019 гражданам разблокировали доступ к сайтам ряду западных СМИ и правозащитных организаций.