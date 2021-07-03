В Мексиканском заливе произошел пожар на газопроводе. Огонь поднялся почти с 80-метровой глубины

Новости

В Мексиканском заливе случился пожар на газопроводе, пламя которого поднялось почти с 80-метровой глубины до поверхности воды.

Об этом сообщила сама компания.

Пожар начался 2 июля в 5:15 (13:15 по Киеву) у побережья города Сьюдад-дель-Кармен в штате Кампече на юго-востоке Мексики. Причиной называют утечку газа, случившуюся из-за неисправности одного из клапанов газопровода. Инцидент произошел в 150 метрах от буровой платформы на месторождении Ku Maloob Zaap.

Специалисты государственной нефтегазовой компании Мексики Petroleos Mexicanos (Pemex) закрыли соединительные клапаны трубопровода и остановили утечку. Как пишет Reuters, в тушении пожара участвовали три вспомогательных судна, которые использовали азот, чтобы справиться с огнем. Через пять с половиной часов пожар потушили. В компании отметили, что в результате случившегося никто не пострадал, а сотрудников не пришлось эвакуировать.

Пока неизвестно, нанесла ли утечка газа и пожар какой-то ущерб окружающей среде. В мексиканском агентстве по безопасности, энергетике и окружающей среде ASEA сказали, что из-за случившегося не произошло «никакого разлива».