«Попытка осмыслить украинские реалии»: бывшая пресс-секретарь Зеленского Мендель опубликовала вступление к своей книге
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- Алексей Ярмоленко
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Sergii Kharchenko / NurPhoto via Getty Images
Бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель опубликовала вступление к своей книге. Она зачитала отрывок о том, как формировалась украинская нация после развала СССР под влиянием русской и западной культур.
Соответствующее видео Мендель опубликовала в Facebook.
«Писать эту книгу было крайне сложно. Я бралась за нее не раз, прописывала по несколько десятков тысяч слов — и заканчивала проекты», — отметила она.
Мендель отмечает, что в своей книге написала о «правде, которая отрезвляет».
- 1 июля бывшая пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель сообщила, что написала книгу. Она также отметила, что книга должна выйти в свет в июле. Название книги, тираж и издательство она не уточнила, однако отметила, что не платила за ее издание.