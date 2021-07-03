Из-за жары в Канаде зафиксировали резкий рост «случайных смертей». Но власти уверяют, что погода стабилизируется

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За последнюю неделю аномальной жары в Канаде зафиксировали 719 случайных смертей. Это те смерти, которые произошли внезапно и неожиданно, и этот показатель в три раза больше, чем обычно за аналогичный период.

Об этом пишет The Guardian.

Как отметила главный коронер провинции Британская Колумбия Лиза Лапойнт, именно жара привела к такому росту смертности. Ряд смертей, зафиксированных за последнюю неделю, произошли среди пожилых людей, которые жили в одиночестве в частных домах без достаточной вентиляции.

Она также подчеркнула, что правоохранителям и медикам могут потребоваться месяцы, чтобы установить точное количество смертей и их причины.

Однако Лапойнт сообщила, что сейчас тенденция к смертности снижается, а жара постепенно спадает.