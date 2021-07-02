Эстония открыла границы для вакцинированных туристов из Украины

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Эстония разрешила въезд полностью вакцинированным туристам из Украины. Она признает все вакцины, которым прививают в разных странах мира.

Об этом в своем Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Для путешествий украинцев открылась Эстония — въезд разрешен при условии полной вакцинации. Шаг за шагом восстанавливаем полноценное действие безвиза с ЕС», — отметил он.

На сайте МИД указано, что въезд в Эстонию разрешен при условии полной вакцинации от коронавируса — то есть после получения двух доз. Действовать такая вакцинация будет год с даты прививки второй дозой.