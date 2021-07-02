СБУ заблокировала контрабандный груз на 16 млн грн. Схему организовал подсанкционный львовянин Дидух с семьей

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СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила масштабную схему контрабанды брендовой одежды и косметических товаров из ЕС. Только в одной партии контрабанды злоумышленники хотели перевезти товаров на 16 млн грн.

СБУ пишет, что контрабандный канал шел через Галицкую таможню. Организаторы схемы — представители криминалитета и их родственники, которые находятся под действием санкций СНБО, а именно — семья Владимира Дидуха. К схеме дельцы привлекли инспектора таможенного поста «Яворов» Галицкой таможни. Он зарегистрировал дорогую брендовую одежду и косметику как «настенную плитку».

Правоохранители пресекли схему во время таможенного оформления груза — и предотвратили контрабанду товаров на 16 млн грн.

СБУ

Сейчас инспектору таможни сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 15 (покушение на преступление) и ч. 3 ст. 362 (несанкционированные действия с информацией, которая обрабатывается в компьютерах, совершенные лицом, имеющим право доступа к ней).

Отметим, что против Дидуха Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции 2 апреля 2021 года. Тогда же президент Владимир Зеленский сообщил о решении СНБО отстранить от работы десятки должностных лиц таможенных органов.