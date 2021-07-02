Обвиняемый в разгоне запорожского Майдана экс-глава областного МВД вернулся в Украину. Он снят с розыска
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- Костя Андрейковец
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Мусиенко Владислав / POOL / УНИАН
Обвиняемый в разгоне запорожского Евромайдана экс-глава областного управления МВД Владимир Серба вернулся в Украину. 1 июля он явился на заседание Октябрьского районного суда.
Как сообщает «Радио Свобода», Сербу сняли с розыска, в котором он был с 2015 года.
Суд отпустил Сербу под личное обязательство — он должен находиться по адресу проживания своей сестры в Дружковке (Донецкая область).
Адвокаты потерпевших заявили, что обжалуют решение и подали запросы в СБУ и прокуратуру о причинах снятия Сербы с розыска.
Как отмечает Адвокатская совещательная группа, Серба на суде объяснил причины своей неявки тем, что не знал, что в розыске. Об этом он узнал в марте 2020 года, но не являлся в суд из-за боязни подхватить коронавирус. Его адвокат не ходил на заседания, поскольку якобы болел. Сам Серга с 2015 года находился в Ростове-на-Дону.
- Владимир Серба обвиняется в совершении массовых беспорядков, в преступлении, совершенном группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией, и в превышении власти или служебных полномочий во время разгона митингующих под Запорожской ОГА 26 января 2014 года.
- Тогда силовики задержали около 50 активистов и избили более 100 человек.
- По делу Серги также проходят бывший председатель Запорожской ОГА Александр Пеклушенко (был найден мертвым в марте 2014 года) и экс-глава Запорожского облсовета Виктор Межейко (в 2015 году получил 5 лет условно).