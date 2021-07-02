Центр вакцинации в Киеве переходит на ежедневный режим работы

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Matt Allworth / Flickr

Центр вакцинации от коронавируса в Киеве, созданный на базе Международного выставочного центра, переходит на ежедневный режим работы.

Об этом пишет пресс-служба КГГА.

Он начнет работать в таком режиме с 5 июля. Прививки будут делать с 10:00 до 17:30.

«За последний месяц в столице количество сделанных прививок выросло в 2,7 раза — с 125 тысяч в начале июня до 344 тысяч в конце. При этом количество полностью иммунизированных киевлян увеличилось почти в 5,5 раза. Это достаточно весомые показатели для наращивания темпов вакцинации, поэтому мы приняли решение изменить график работы центра на ежедневный», — отметила заместитель председателя КГГА Анна Старостенко.

Она также напомнила, что во время вакцинации в центре при себе нужно иметь телефон с сообщением о приглашении на прививку. Желательно иметь и подписанную декларацию с семейным врачом.