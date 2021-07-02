ГБР объявило подозрения экс-чиновникам Минобороны и главе «Кузни на Рыбальском» за поставку некачественной военной техники

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Государственное бюро расследований объявило подозрения бывшему заместителю министра обороны и некоторым чиновникам Минобороны, а также главе правления завода «Кузня на Рыбальском» за поставку некачественной военной техники.

Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Там рассказали, что в 2016 году в государственный оборонный заказ включили потребность ВМС в новых катерах. Поэтому было запланировано строительство двух катеров проекта «Кентавр».

«По данным следствия, в 2016—2018 годах бывший замминистра обороны Украины, действуя умышленно в условиях особого периода, в соучастии с директорами Департамента военно-технической политики, развития вооружения и военной техники Министерства обороны Украины путем превышения своих служебных полномочий обеспечили беспрепятственное и быстрое, без необходимых процедур, заключение государственного контракта с ОАО «Завод Ленинская Кузня», а в дальнейшем ЗАО «Завод Кузня на Рыбальском», — рассказали в ОГП.

При этом они понимали, что завод не может выполнить условия контракта и построить катера в установленные сроки, потому что там отсутствовали проекты изготовления подобной продукции. В связи с этим катера не соответствовали бы требованиям заказа, то есть их невозможно было бы использовать.

После этого чиновники внесли в оборонный заказ необходимость строительства еще одного катера — и снова заключили соглашение с «Кузней на Рыбальском» и заплатили заводу аванс. В результате там изготовили катера совсем другого проекта, которые не соответствовали техническим условиям.

«Такие действия привели к невыполнению государственного оборонного заказа по обеспечению подразделений ВМС Украины боевыми катерами, что в условиях вооруженной агрессии Российской Федерации и потери части боеспособных кораблей и катеров привело к снижению боевой готовности, обороноспособности и боевого духа ВСУ и причинению Министерству обороны ущерба на сумму более 443 миллиона гривен», — пояснили в ОГП.

Также заместитель министра обороны в 2017 году обеспечил закупку у корпорации «Богдан Моторс» 100 санитарных автомобилей, эксплуатация которых в ВСУ тоже была невозможна. Эти действия нанесли ущерб на 32 миллиона гривен.