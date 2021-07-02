В США возобновили мораторий на смертную казнь на федеральном уровне

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Министерство юстиции США вновь ввело мораторий на федеральном уровне на смертную казнь. Ранее его отменил Дональд Трамп.

Об этом пишет пресс-служба Минюста.

Там отметили, что мораторий будет действовать на период пересмотра процедур смертной казни.

«Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждому в федеральной системе уголовного правосудия не только предоставлялись права, гарантированные Конституцией и законами США, но и чтобы с ними обращались справедливо и гуманно», — подчеркнул генпрокурор Меррик Гарланд.

Он сообщил, что за последние два года Минюст внес ряд изменений в процедуру смертной казни, поэтому она нуждается в пересмотре. И на это время казни на федеральном уровне будут запрещены.