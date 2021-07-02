Беларусь ввела безвиз для 73 стран, чтобы вакцинировать всех желающих. Предлагают «Спутник V»
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- София Телишевская
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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ, разрешающий гражданам 73 стран без виз въезжать в Беларусь для вакцинации от COVID-19.
Как сообщает Минздрав Беларуси, согласно подписанным указам, безвизовый въезд для желающих сделать прививку будет действовать с 15 июля. Однако перечня стран пока нет.
Вакцинировать иностранцев планируют на платной основе в медучреждениях, определенных Минздравом.
Так, иностранцы смогут находиться на территории страны пять суток, а затем снова вернуться в Беларусь для введения второй дозы.
Сейчас там делают прививки российской вакциной «Спутник V» и китайским препаратом Vero Cell, однако вскоре планируют признать еще одну вакцину РФ — «Спутник Лайт».