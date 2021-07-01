12-летний американец стал самым молодым гроссмейстером в истории

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Twitter / ChessMishra

12-летний Абхиманью Мишра стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат.

Об этом пишет CNN.

Житель Нью-Джерси (США) побил рекорд украинца Сергея Карякина в возрасте 12 лет, четырех месяцев и 25 дней. На турнире Vezerkepzo GM Mix он победил гросмейстера Леона Мендонку. Это, вместе с достижением ранее показателя в 2500 пунктов в рейтинге Эло, дало право Международной шахматной федерации (ФИДЕ) присвоить Мишре звание гроссмейстера.

12-летний американец стал самым молодым национальным мастером, когда ему было 9, а затем в 10 лет, девять месяцев и 20 дней он стал самым молодым международным мастером в истории.