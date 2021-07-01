«Укрзалізниця» возобновила курсирование поездов в Словакию

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С 1 июля из Украины в Словакию вновь начали курсировать поезда. Международное железнодорожное сообщение в прошлом году приостанавливали из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает «Укрзалізниця».

Восстановлено ежедневное курсирование поездов № 960/961 и № 962/963 Кошице — Мукачево — Кошице.

Поезд № 960 Кошице — Мукачево будет отправляться в 09:08 по словацкому времени, в 12:00 прибывать в Чоп и в 14:00 по украинскому времени прибывать в Мукачево. В обратном направлении поезд № 961 будет отправляться в 14:48 и в 18:13 прибывает в Кошице.

Поезд № 962 будет отправляться из Кошице в 11:51, прибывать в Чоп в 14:51, а в Мукачево — в 16:53. Обратно № 963 будет отправляться из Мукачево в 18:16 и прибывать в Кошице в 21:33.

Также УЗ восстановила курсирование поездов № 8862/8861 Кошице — Чоп и №8860/8863 Чьерна-над-Тисой — Чоп.