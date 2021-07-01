Суд отказал Бритни Спирс в освобождении от опекунства

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Суд Лос-Анджелеса отклонил запрос певицы Бритни Спирс о лишении ее отца Джеймса Спирса статуса опекуна.

Также суд признал Спирс «практически неспособной управлять своими финансовыми ресурсами или противостоять мошенничеству и ненадлежащему влиянию», пишет Variety.

«Запрос о немедленной приостановке статуса Джеймса Спирса как единственного опекуна после назначения компании Bessemer Trust отклонен», — говорится в судебных документах.

В 2020 году частную финансовую компанию Bessemer Trust включили в перечень опекунов Спирс, на основании этого адвокаты хотели лишить отца опекунства над Бритни, но не смогли.

При этом за певицей сохраняется право подавать новые просьбы.

Недавно Бритни Спирс впервые за долгое время выступила в суде, где заявила, что «опекунство лишает ее права на жизнь», и потребовала снять с нее опеку отца.