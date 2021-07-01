Во Франции туристы из «красного списка» стран будут платить 49 евро за тесты на COVID-19

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Туристов, посещающих Францию, с 7 июля обяжут платить за тесты на COVID-19.

Об этом сообщил официальный представитель правительства Габриэль Аттал в интервью Les Echos, передает France24.

ПЦР-тест будет стоить 49 евро, а тестирование на антитела — 29 евро.

Иностранным туристам, которые прибывают из стран «красного списка», необходимо показать отрицательный результат ПЦР или тест на антитела, сделанный менее чем за 48 часов до прибытия во Францию.

Однако по прибытию в страну туристы снова проходят ПЦР-тест.

В число стран «красного списка» входят Афганистан, Аргентина, Бахрейн, Бангладеш, Боливия, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Индия, Мальдивы, Непал, Пакистан, Парагвай, Южная Африка, Шри-Ланка, Суринам и Уругвай. С 25 июня в список добавились Намибия, Россия и Сейшельские острова.

Вакцинированные туристы из этих стран должны самоизолироваться в течение семи дней. Невакцинированные также подлежат обязательному 10-дневному карантину.

Представителям других стран не нужно проходить тест на COVID-19 во Франции, если они не больны.