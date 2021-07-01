Месси стал свободным агентом. Его контракт с «Барселоной» закончился

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Аргентинский нападающий Лионель Месси стал свободным агентом, поскольку его контрактное соглашение с «Барселоной» истекло 1 июля.

Как сообщает ESPN со ссылкой на источники, в клубе сохраняют уверенность, что подпишут новый контракт с форвардом.

Но о продлении соглашения до сих пор не было объявлено официально. При этом аргентинец сможет подписать новый договор с сине-гранатовыми, даже будучи формально без команды.

Сам Месси в ночь на 1 июля опубликовал в своем Twitter фото в форме Барселоны и подписал его одним словом — «верю».

Месси защищает «Барселону» на протяжении всей карьеры, с 2003 года. С сине-гранатовыми он к настоящему моменту 10 раз стал чемпионом Испании, завоевал семь Кубков и восемь Суперкубков страны, четыре раза выиграл Лигу чемпионов и по три раза — Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

В прошлом сезоне испанской Примеры Месси принял участие в 35 матчах, в которых забил 30 голов и сделал 11 результативных передач.