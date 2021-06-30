Зеленский пригласил Папу Франциска посетить Украину и напомнил о беатификации митрополита Шептицкого

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Catholic Church England and Wales / Flickr

Президент Владимир Зеленский пригласил Папу Римского Франциска посетить Украину.

Об этом стало известно по итогам телефонного разговора между лидерами двух государств.

Зеленский вспомнил слова святого Папы Иоанна Павла II, который считал, что «Европа должна дышать двумя легкими: западным и восточным», а Украина является неотъемлемым «восточным легким» Европы. В контексте этих слов президент подчеркнул, что визит Папы в Украину — это «кислород, который так необходим». «Визита Вашего Святейшества ждет прежде всего народ Украины», — отметил президент. Он выразил убеждение, что встреча понтифика с украинцами на украинской земле станет судьбоносным событием.

Он также отметил, что Украина рассчитывает на взаимодействие со Святым Престолом и поддержку Папы Франциска в завершении войны в Донбассе. Зеленский также подчеркнул, что украинский народ ждет беатификации митрополита Андрея Шептицкого.