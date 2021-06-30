Amnesty International: Почти каждый четвертый мужчина в Украине подвергался насилию во взрослом возрасте

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Почти каждый четвертый украинский мужчина испытывал физическое насилие на улице во взрослом возрасте. Но опыт домашнего насилия в роли пострадавшего пережили только 6% граждан мужского пола.

Такие результаты показал всеукраинский социологический опрос Amnesty International — «Место и опыт насилия в социализации мужчин».

От различных форм насилия опрошенные мужчины страдали в основном в детстве и юности. Треть респондентов (31%) имела драки на улице, а буллинг и/или избиения в школе — каждый четвертый (25%). О случаях пощечин или избиений ремнем дома до 16 лет рассказали 65% опрошенных.

От кого мужчины испытывают насилие больше всего?

Украинские мужчины видят наибольшую угрозу физического насилия именно со стороны других мужчин (78%), преимущественно от незнакомых на улице, представителей криминальных групп и силовых структур. А вот 9% считают наиболее потенциальными агрессорами женщин.

Те, кто пережил физическое насилие после 16 лет, уточнили, что чаще всего его совершали взрослые мужчины (52%) и подростки (32%).

В школе насилие и буллинг происходили преимущественно со стороны одноклассников или школьников мужского пола (50% и 47% соответственно).

Среди тех, кто совершал домашнее насилие в отношении парней, респонденты чаще всего называли отца, отчима, партнера матери (45% из тех, кто сталкивался с насилием до 16 лет) или мать, мачеху, партнершу отца (32%).

Почти такая же ситуация с проявлениями домашнего насилия в отношении мужчин после 16 лет: здесь тоже чаще всего как агрессора указывали отца или отчима. Вместе с тем об опыте насилия со стороны лица, с которым человек находится в отношениях или браке, рассказали 15%.

Обращаются ли мужчины за помощью?

Результаты опроса подтвердили, что большинство украинских мужчин склонны замалчивать случаи насилия независимо от возраста и среды. Около 80% респондентов, которые сталкивались с домашним насилием в детстве или в зрелом возрасте, не обращались за помощью.

Также замалчивали проблему те, кто пережил буллинг в школе (79%) или уличные телесные повреждения в детстве и юности (74%). Несколько лучше ситуация с обращениями в случае уличных побоев во взрослом возрасте — об этом сообщала почти треть опрошенных (29%).

Почему проблему замалчивают?

не всегда распознают насилие;

«общественная договоренность» о молчании.

Много парней, которые сталкивались со школьным или уличным насилием до 16 лет, не обращались за помощью, потому что считали, что сами справятся с проблемой. Почти такая же ситуация у взрослых мужчин, которые имели опыт домашнего насилия.

Каковы причины насилия со стороны мужчин?

43% опрошенных считают, что мужчин побуждает к насилию желание казаться «крутым», самоутверждаться таким образом, — это самая распространенная причина, которую называли респонденты.

Еще 18% отметили невозможность выплеснуть эмоции как-то иначе, а 11% считают, что мужчины от природы склонны совершать насилие.

Несмотря на очевидную неготовность большинства мужчин лично обращаться за помощью в случае насилия, респонденты выбрали разные способы противодействия этому явлению. В частности, так воспитывать молодое поколение мужчин, чтобы в будущем предотвратить домашнее насилие (90%) и чтобы они не поддерживали и не молчали о людях, которые совершают насилие (84%).