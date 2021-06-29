Минцифры объявило набор тестировщиков COVID-сертификатов в «Дії»

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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook

Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования COVID-сертификатов в приложении «Дія» с 1 июля.

Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров.

Министерство открыло регистрацию на бета-тест сертификатов. «Если вы вакцинировались двумя дозами вакцины от COVID-19 на территории Украины, регистрируйтесь по ссылке: https://team.diia.gov.ua», — написал Федоров.

По его словам 1 июля стартует бета-тестирование, после чего в течение 48 часов каждый тестировщик получит ссылку с доступом.

«Ковидный сертификат — это документ в «Дії», подтверждающий ваш статус в вакцинации. Будет работать, как и любой другой документ в «Дії», — отражать данные из реестра. А действительность можно проверить через QR-код», — пояснил министр.

Федоров отметил, что Украина — одна из первых стран, которая начала коммуникацию с Евросоюзом по внедрению ковидных сертификатов. «Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ», — подчеркнул министр.