Минцифры объявило набор тестировщиков COVID-сертификатов в «Дії»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Міністерство цифрової трансформації України / Facebook
Министерство цифровой трансформации объявило о начале тестирования COVID-сертификатов в приложении «Дія» с 1 июля.
Об этом сообщил глава ведомства Михаил Федоров.
Министерство открыло регистрацию на бета-тест сертификатов. «Если вы вакцинировались двумя дозами вакцины от COVID-19 на территории Украины, регистрируйтесь по ссылке: https://team.diia.gov.ua», — написал Федоров.
По его словам 1 июля стартует бета-тестирование, после чего в течение 48 часов каждый тестировщик получит ссылку с доступом.
«Ковидный сертификат — это документ в «Дії», подтверждающий ваш статус в вакцинации. Будет работать, как и любой другой документ в «Дії», — отражать данные из реестра. А действительность можно проверить через QR-код», — пояснил министр.
Федоров отметил, что Украина — одна из первых стран, которая начала коммуникацию с Евросоюзом по внедрению ковидных сертификатов. «Учитываем требования EU Digital COVID Certificate Еврокомиссии и Smart Vaccination Certificate ВОЗ», — подчеркнул министр.
- Европейский совет 14 июня сняла коронавирусные ограничения на путешествия для иностранцев, имеющих COVID-сертификаты. Они смогут не проходить дополнительное тестирование на коронавирус и самоизоляцию.
- Украина договорилась с Европейской комиссией сделать совместимыми украинский и европейский цифровые сертификаты об иммунитете от COVID-19. При этом Министерство здравоохранения заявило о готовности уже сейчас выдавать международное свидетельство о вакцинации в бумажной форме гражданам, получившим две дозы вакцины от коронавируса.